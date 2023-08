Stiri pe aceeasi tema

- Omul preistoric al gheturilor, Otzi, avea pielea mai inchisa la culoare decit se credea pina in prezent si probabil o calvitie avansata, potrivit unui studiu publicat miercuri de Institutul Max Planck de antropologie din Leipzig, informeaza AFP. Analiza genomului celei mai celebre mumii din Europa,…

- ”Produsul Intern Brut al Romaniei se mentine pe o crestere usoara, insa evolutia industriei si a constructiilor, la pachet cu deficitul bugetar si cel comercial, ofera motive de ingrijorare. Potrivit lui Claudiu Cazacu, consultant de strategie la XTB Romania, o analiza mai atenta a datelor economice…

- Obiectiv strategic de importanța naționala, economica și militara, Portul Constanța ramane negustorul care nu poate vinde apa in deșert – sau servicii de transport maritim, intr-o perioada in care acestea sunt mai profitabile ca oricand. Afacerile și anvergura celui mai mare port romanesc raman impotmolite…

- O potentiala eliminare a facilitatilor fiscale din constructii va accelera tendinta de emigrare a specialistilor din domeniu deoarece salariile nete ale angajatilor vor scadea, iar angajatorii fie vor alege sa plateasca muncitorii la gri sau la negru, fie isi vor diminua activitatea operationala,…

- Eduard Hellvig crede ca Romania traverseaza o perioada complicata din istorie marcata de mai multe crize suprapuse."Civilizația occidentala se afla intr-un moment de rascruce, unde rezistența democratica este testata de amenințari noi. Accentul pus pe noile naționalisme și impactul lor asupra sistemului…

- Dupa un sezon foarte bun la PSV Eindhoven, Xavi Simons a fost rascumparat de PSG, care l-a cedat la RB Leipzig sub forma de imprumut. Xavi Simons e considerat un mare talent in Olanda și in Europa, dar nu poate juca deocamdata la Paris Saint-Germain. De ce Xavi Simons nu putea ramane la Paris In varsta…

- Automobile Dacia si Ford Otosan Romania au revenit in mai la volume apropiate de capacitatea maxima a uzinelor si au produs impreuna peste 51.000 de masini, cu aproape 30% peste volumul din mai 2022, potrivit datelor Asociatiei Constructorilor de Automobile din Romania (ACAROM).Adrian Sandu, secretar…

- Coreea de Nord a informat Tokyo despre lansarea unui satelit in saptamanile urmatoare, a anuntat luni paza de coasta japoneza, un proiect care, potrivit guvernului nipon, ar trebui, totusi, sa implice un tir de racheta balistica, noteaza AFP, citat de Agerpres.Phenianul a facut cunoscut garzii de…