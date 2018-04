Stiri pe aceeasi tema

- Horia Colibașanu, alpinistul timișorean care a plecat sa deschida o noua ruta pe Everest, este in drum spre tabara doi, la 6.400 de metri altitudine. Acesta a plecat in Himalaya la sfarșitul lunii martie.

- Geriatric, cetatean in etate, inaintat in varsta sau chiar batran… conteaza prea putin modalitatea de formulare pentru care optam, eufemismele isi pierd valoarea de atenuare a unui sens nedorit, ceea ce conteaza e ca nimeni nu vrea sa imbatranesca. Insa, procesul de imbatranire este, din pacate, inevitabil.…

- Serena Williams spune ca a fost ”putin ruginita” la primul meci din circuitul profesionist dupa o pauza de mai bine de un an de zile. Fostul lider mondial s-a impus in doua seturi, 7-5 6-3, in meciul cu Zarina Diyas, in primul tur al Indian Wells, potrivit Mediafax. In fata unui public entuziasmat,…

- Folosita din timpuri stravechi, aceasta planta are o puternica actiune sustinand functiile mentale si contribuind la cresterea capacitatii cardiace la efort. Considerata un simbol al sperantei si...