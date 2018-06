Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe persoane au fost ranite in urma unui atac armat produs luni seara in orasul Malmo, situat in sudul Suediei, afirma surse citate de presa locala. Incidentul armat a avut loc luni seara in zona Drottninggatan, situata in centrul orasului suedez Malmo, informeaza publicatia Sydsvenskan.…

- Fostul premier, Victor Ponta, a declarat, la Targoviste, ca Fondul Suveran de Investitii infiintat in forma actuala nu ar semana cu forma propusa in 2016, atunci cand el conducea Guvernul. Ponta a precizat ca mai multe persoane ar fi incercat sa cumpere direct de la statul roman companii precum Hidroelectrica,…

- Adelina Pestrițu și-a scos mașina de lux la vanzare. Suma pe care o cere nu este deloc mica. Adelina Pestrițu a decis sa iși scoata la vanzare mașina. Este vorba despre un automobil de lux din 2014. Vedeta este primul proprietar. Adelina Pestrițu a pus anunțul de vanzare pentru automobilul de lux pe…

- Oana Roman a avut joi, 17 aprilie, o noua ediție a emisiunii pe care o prezinta live la revista Viva. Vedeta a luat in discuție cele mai tari evenimente care au avut loc in ultima vreme. Ca in fiecare joi, Oana Roman a fost prezenta la live-ul pe care il are la revista Viva. Fiica fostului premier…

- Decizia a fost ”digerata” rapid de pietele financiare, iar actiunile Tesla s-au prabusit cu 8,1%, scrie Bloomberg. Comentariile lui Musk au venit ca parte dintr-o teleconferinta bizara, precipitata de o alta scadere a actiunilor Tesla. Joi, gigantul american a anuntat ca firma a cheltuit peste un…

- O cantareața din America a fost desemnata de revista People ca fiind cel mai frumos om din lume, pentru ca ”este un model de viața care imbina onestitatea și increderea”. Vedeta care a primit acest trofeu este nimeni alta decat Pink, pe numele ei real Alecia Beth Moore. Cantareața a pozat alaturi de…