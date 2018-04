Echipa unui post de televiziune din Rusia a fost data afara din spitalul in care se afla in continuare internat fostul agent dublu Serghei Skripal, in Salisbury (Anglia), dupa ce a incercat sa arunce semne de indoiala asupra acestui caz de otravire comis cu un puternic agent neurotoxic de proveniența ruseasca, relateaza The Telegraph.