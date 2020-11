Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul german a publicat recent videoclipuri in care lauda leneșii țarii pe fondul luptei cu al doilea val al pandemiei de Covid-19, relateaza BBC , citata de hotnews. Primul videoclip, denumit „#eroi speciali – Impreuna impotriva corona”, infațișeaza un barbat in varsta amintindu-și de iarna lui…

- Grupul de Comunicare Strategica al Guvernului a publicat ultimul bilanț al pandemiei de coronavirus in Romania. Astfel, de la inceputul pandemiei avem noi recorduri negative: 8.651 cazuri noi de infectare, 1.001...

- Deși se vehiculeaza constant o posibila carantina totala, Prim Ministrul Romaniei, Ludovic Orban asigura populația ca nu se ia in calcul un lockdown ci mai degraba se va continua cu masurile luate la... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Potrivit Grupului de Comunicare Strategica al Guvernului, in ultimele 24 de ore, in Maramureș avem 116 de cazuri noi de persoane infectate cu noul coronavirus, totalul celor pozitivi ridicandu-se la 2.893. In urma retestarilor pacienților care erau deja pozitivi, sase maramureșeni au fost reconfirmați…

- "Este clar ca Guvernul Romaniei actual nu gestioneaza aceasta pandemie. De cele mai multe ori cauza scuze, cauta vinovati. Gravitatea situatiei nu reuseste sa ii capaciteze in directia in care trebuie sa actioneze niste demnitari. Oamenii sunt speriati si cu totul altele sunt problemele Romaniei.…

- Reprezentantii USR au transmis ca decizia de miercuri a Curtii Constitutionale de a admite sesizarea Guvernului privind legea care infiinteaza un „DNA al padurilor” este una trista si care genereaza ingrijorare fata de soarta padurilor din Romania. „USR va continua sa lupte, in Parlament, pentru «DNA-ul…

- Ionel Danciulescu a vorbit pe larg despre problemele lui Dinamo, a dat detalii incredibile din interiorul echipei și despre cum Ionuț Negoița era pacalit de oamenii lui de incredere. Totul, in emisiunea directorului Gazetei Sporturilor, Ovidiu Ioanițoaia, „Prietenii lui Ovidiu” de pe GSP.RO. - Danciu,…

- BERBEC Astazi, este important ca Berbecul sa nu se clatine de la o extrema la alta, ci sa adere la masura. Aceasta afirmatie se aplica muncii, jocului, mancarii si relatiilor. In cazurile in care trebuie sa faceti o alegere si aveti putine informatii, mizati-va pe intuitie. Intarzierea deciziei…