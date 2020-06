Stiri pe aceeasi tema

- O romanca in varsta de aproximativ 35 de ani, din Constanța, a ajuns in stare foarte grava la spital, in aceasta dimineața, dupa ce și-a prins capul in trapa mașinii și a fost scoasa abia dupa intervenția pompierilor de la Descarcerare, scrie antena3.ro.

- Simona Halep (28 de ani, 2 WTA) ajuta ceilalți antrenori din circuit care au ramas fara job in aceasta perioada, din cauza pandemiei de coronavirus. Anunțul a fost facut pe Twitter de Darren Cahill, antrenorul australian al sportivei noastre: „Speram sa strangem bani din donatii pentru mai multi antrenori…

- Președintele țarii, Igor Dodon, a lansat o campanie de colectare a fondurilor pentru a procura locuința unei familii nevoiașe. De Ziua internaționala a copilului, șeful statului a invitat la Președinție Familia Ciornenco din Chișinau, în care patru copii cresc fara mamă. Marina Ciornenco, de doar…

- O patrula a poliției a tras pe dreapta o mașina care circula cu viteza redusa pe autostrada Utah. Marea le-a fost mirarea oamenilor legii sa constate ca la volan se afla un baiețel de 5 ani, noteaza CNN. Evenimentul a avut loc pe 4 mai, cand mașina condusa de puștiul de 5 ani se deplasa cu 30 de km/h…

- Cehia va trata sase pacienti bolnavi de COVID-19 din Franta la un spital universitar din Brno, al doilea cel mai mare oras al sau, pentru a ajuta la reducerea presiunii asupra sistemului medical francez, a anuntat duminica premierul ceh Andrej Babis, potrivit Reuters. "Franta ne-a adresat…