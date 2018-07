Stiri pe aceeasi tema

- Parisul a fost luat cu asalt de zeci de mii de francezi care au sarbatorit aseara caștigarea celui de-al doilea titlul mondial din istorie, dupa victoria din finala cu Croația, scor 4-2. Sarbatoarea a avut loc in fața Turnului Eiffel din Paris, dar și la Arcul de Triumf, insa dupa lasarea intunericului…

- Fanii celebrei cantarețe Carmen de la Salciua sunt in alerta. Totul a pornit de la o fotografie pe care aceasta a facut-o publica pe o rețea de socializare. Carmen de la Salciua formeaza un cuplu alaturi de Culita Sterp, reusind sa atraga simpatia publicului cu povestea lor de iubire si piesele lor.…

- Nepotul regelui Mihai, Nicolae Medforth-Mills, se va cEsEtori religios in septembrie cu Alina Binder. Nicolae a declarat astEzi, la vizita de la Alba Iulia cE i-a adresat o scrisoare principesei Margareta, in care a intrebat-o dacE acceptE sE fie naxa sa la nuntE.

- Betty Stoian xi CEtElin VixEnescu vor deveni in acest an pErinti. Betty, fiica lui Florin Salm, este insErcinatE in cinci luni, xi axteaptE cu mare bucurie venirea pe lume a copilului. Betty xi CEtElin se vor xi cEsEtori in acest an, in luna august, nunta lor fiind programatE inainte ca Betty sE afle…

- Ronaldinho, cunoscutul fotbalist in varstE de 38 de ani, se va cEsEtori cu douE femeie intre care nu poate face diferenta. Fostul atacant al echipei nationale de fotbal a Braziliei ar putea fi acuzat de poligamie.

- Veste prosta pentru fanii serialului &"Anatomia lui Grey&" / &"Grey’s Anatomy&": Jessica Capshaw și Sarah Drew, care interpretau rolurile Arizona Robbins și April Kepner de aproape 10 ani, vor parasi serialul la

- Elena Udrea este insErcinatE in 15 sEptEmani xi axteaptE o fetitE. }n plus, cunoscuta blondinE ixi face planuri de nuntE. Fostul ministru al Turismului se gandexte inclusiv la nuntE. Evenimentul ar urma sE aibE loc atunci cand ea se va intoarce in tarE.