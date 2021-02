Janet Jackson isi vinde rochia de mireasa si zeci de costume de scena in cadrul unei licitatii in premiera, organizata in luna mai, relateaza joi Reuters.



Julien's Auctions a anuntat joi ca artista, recompensata de cinci ori cu un premiu Grammy, isi scoate la licitatie peste o mie dintre costumele pe care le-a purtat in ultimele patru decenii pe scena, in turnee, pe covorul rosu si in videoclipuri.



Foto: (c) Mario Anzuoni / REUTERS

Jackson a pastrat costumele depozitate ani de zile.



"Janet nu a mai organizat niciodata inainte o licitatie. De fapt,…