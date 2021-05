VIDEO Nu mai bate pe nimeni, dar a oferit replica zilei: Ce i-a transmis Venus Williams arbitrului de scaun

Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea americana de tenis Venus Williams (40 ani) a fost eliminata in primul tur al turneului WTA de la Parma, dotat cu premii in valoare totala de 189.708 euro, fiind invinsa in trei seturi, 5-7, 6-2, 6-2, de slovaca Anna Karolina Schmiedlova, intr-o partida disputata luni. Schmiedlova,…

- Tenismena de origine americana Venus Williams a fost eliminata, luni, în primul tur al turneului WTA de la Parma, de Anna Karolina Schmiedlova. Schmiedlova, venita din calificari, s-a impus în trei seturi, 5-7, 6-2, 6-2. Meciul a durat doua ore si 39 minute de joc. Slovena…

- ”Sa cerem darul bogației spirituale pentru toți cei implicați in mass-media pentru ca in acest fel Cuvantul lui Dumnezeu sa rasune cu putere”. Cu ocazia Zilei mondiale a comunicațiilor sociale, care se marcheaza anual in duminica succesiva Inalțarii Domnului dupa calendarul roman sau latin, Programul…

- Zecile de mii de destine frante in urma arestarilor din ziua de 14 mai 1948 au fost ofranda adusa de poporul roman lui Dumnezeu. Varfurile elitelor romanești, tineri curați și cu adevarat frumoși ...

- L-am vazut pe Bogdan Gheorghiu, ministrul Culturii, miercuri seara, intr-un interviu la „Tema zilei”, rubrica in cadrul Telejurnalului de la TVR 1. A vorbit despre spectacolele pilot cu public, care se vor organiza in urmatoarea perioada. Cand anume, nici el nu știe. Bogdan Gheorghiu a dat rar interviuri,…

- Scene dramatice s-au derulat vineri seara, pana spre dimineața zilei de sambata, la Spitalul Foișor din București, acolo unde 105 pacienți au fost evacuați pentru ca unitatea s-a transformat, prin ordinul lui Raed Arafat, avizat de Vlad Voiculescu, in spital suport COVID-19. Dupa ce a tacut…

- Gigi Becali, patronul FCSB, se afla in conflict cu Anamaria Prodan, dupa ce omul de afaceri a apelat la Giovanni Becali pentru transferul lui Dennis Man la Parma. CONTEXT: Gigi Becali a susținut ca a sarit-o din schema pe Anamaria Prodan, in cazul transferului lui Dennis Man la Parma. De negocieri s-ar…

- Novak Djokovic s-a încoronat înca o data rege la Melbourne, iar viitorul tenisului are (înca) legaturi puternice cu "trecutul". Legea este facuta în continuare de "batrânii" de aur, iar în sportul alb continua lupta pentru supremație între…