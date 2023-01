Stiri pe aceeasi tema

- Novak Djokovic s-a calificat in optimile de finala de la Adelaide, dupa o victorie scurta, scor 6-3, 6-2, in fața francezului Constant Lestienne. Dupa ce a debutat in 2023 cu o infrangere, la dublu, fostul numar unu mondial a aratat ca e intr-o forma de invidiat. Sarbul a terminat sezonul anterior in…

- Tenismanul sarb Novak Djokovic a castigat pentru a sasea oara Turneul Campionilor (ATP Finals), dupa ce l-a invins pe norvegianul Casper Ruud cu 7-5, 6-3, duminica seara, in finala desfasurata la Torino, informeaza Agerpres.Cu noul titlu in palmares, Novak Djokovic a egalat recordul detinut de elvetianul…

- In timpul finalei de la Turneul Campionilor a avut loc un moment bizar cu Novak Djokovic in prim plan. Sarbul a inceput sa tremure incontrolabil la doua zile dupa ce i s-a intamplat același lucru in timpul partidei cu Daniil Medvedev.

- Novak Djokovic (Serbia, 8 ATP) a reușit o performanța uriașa, triumfand la Turneul Campionilor pentru a 6-a oara in cariera! Djokovic l-a rapus in finala pe Casper Ruud (Norvegia, 4 ATP), scor 7-5, 6-3, dupa o finala fara istoric. Azi, Novak nu i-a dat vreo șansa lui Casper Ruud, un jucator incomod…

- Taylor Fritz a fost un adversar foarte dificil pentru Novak Djokovic, dar sarbul a gasit resursele necesare, l-a invins dupa doua tiebreakuri pe american și s-a calificat in finala Turneului Campionilor 2022.

- Tenismanul sarb Novak Djokovic, numarul 8 mondial, s-a calificat miercuri in semifinalele Turneului Campionilor dupa ce l-a invins pe rusul Andrei Rublev (7 ATP) cu 6-4, 6-1, obtinand a doua sa victorie in doua seturi in tot atatea meciuri, informeaza AFP, citeaza Agerpres.

- Novak Djokovic mai are de facut un singur pas pentru a-și apara titlul cucerit in urma cu un an la Mastersul de la Paris. Sarbul s-a calificat sambata in finala, dupa ce l-a invins pe Stefanos Tsitsipas.

- Novak Djokovic nu a avut un an fantastic, dar asta și poate din cauza faptului ca nu a fost lasat sa participe la mai multe turnee importante (Australian Open, Miami, Indian Wells, Montreal, Cincinnati și US Open). Cu toate acestea, sarbul a aratat ca este departe de momentul retragerii și ca are un…