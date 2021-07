​VIDEO Noul Opel Astra - Cum arată și când va fi lansat ​Opel, care din ianuarie este parte a noului grup auto Stellantis, a prezentat imagini și date despre viitoarea generație a modelului Astra care va avea și opțiuni plug-in hybrid și va fi produs în Germania. Vânzarile Astra au scazut mult în Europa, de la maximul de 670.000 în 1999, la 300.000 în 2011 și la 70.000 anul trecut. Astra a ajuns la a șasea generație.



Astra a fost lansata în Europa în 1991, iar cea mai noua generație va ajunge la primii clienți la începutul lui 2022. Noua Astra va fi produsa la Russelsheim, în Germania, în… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

