Stiri pe aceeasi tema

- Cantareata de origine irlandeza Sinead O’Connor, cunoscuta pentru hitul „Nothing Compares 2 U”, a decedat la varsta de 56 de ani, informeaza miercuri Reuters, care citeaza Irish Times. O’Connor – care a avut un palmares de zece albume, iar Nothing Compares 2 U a fost single-ul nr. 1 pe plan mondial…

- Cintareața irlandeza Sinead O'Connor s-a stins din viața la virsta de 56 de ani, scrie Reuters. Decesul artistei vine la un an și jumatate dupa ce fiul ei, in virsta de 17 ani, s-a sinucis in ianuarie 2022. Nascuta la Dublin pe 8 decembrie 1966, Sinead O'Connor a devenit celebra in intreaga lume in…

- Cantareata irlandeza Sineacute;ad Orsquo;Connor a murit la varsta de 56 de ani.Sineacute;ad Marie Bernadette O 39;Connor n. 8 decembrie 1966, Glenageary , Leinster , Irlanda a fost o cantareata irlandeza.S a facut remarcata atat datorita calitatilor sale artistice cat si declaratiilor polemice si a…

- Lumea muzicii este in doliu! Cantareața de origine irlandeza Sinead O’Connor a incetat din viața la varsta de 56 de ani. Artista a fost cunoscuta pentru pentru hitul sau „Nothing Compares 2 U”. Vestea morții artistei vine la un an și jumatate dupa decesul fiului sau Shane, la doar 17 ani. La acel moment,…

- Potrivit presei din Irlanda, cantareața Nothing Compares 2 U, Sinead O’Connor, a murit la varsta de 56 de ani, la doar 18 luni de la moartea tragica a fiului ei in varsta de 17 ani. In ultima sa postare pe rețelele de socializare, artista a publicat o poza cu fiul ei decedat și a scris: „De atunci traiesc…

- Cantareața irlandeza Sinead O'Connor (56 de ani) a murit, anunța miercuri irishtimes.com.Cantareata irlandeza a devenit celebra in 1990 datorita piesei 'Nothing Compares 2 U', compusa de Prince. CITESTE SI Sondaj - Acestea sunt destinațiile preferate de vacanța ale romanilor 20:51 156 BREAKING…