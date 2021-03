Stiri pe aceeasi tema

- Mii de persoane au defilat duminica, 7 martie, la Minneapolis, in nordul Statelor Unite, pentru a cere „dreptate”, cu o zi inainte de procesul politistului care l-a ucis pe afro-americanul George Floyd, noteaza agenția France Presse, citata de Agerpres . De teama unor posibile incidente, cladirea in…

- Consiliul local din Minneapolis a renunțat la planul de a plati influenceri sa distribuie postari aprobate de autoritați în timpul procesului lui Derek Chauvin, polițistul care a îngenuncheat pe gâtul lui George Floyd înainte ca acesta sa își piarda cunoștința, relateaza…

- Consiliul local al orașului Minneapolis a aprobat fonduri pentru angajarea de influenceri care sa raspândeasca informații despre procesul lui Derek Chauvin, polițistul acuzat de uciderea lui George Floyd, pe platformele social media, relateaza Insider.Consilierii au aprobat la sfârșitul…

- Joseph Robinette Biden Jr este, de miercuri, cel de-al 46-lea președinte al Statelor Unite, promițand sa conduca intr-un spirit de unitate naționala care sa ghideze țara printr-unul dintre cele mai periculoase capitole din istoria americana, relateaza The Guardian. Milioane de americani au urmarit de…

- Kyrie Irving, starul echipei de baschet Brooklyn Nets, a cumparat o casa pentru familia lui George Floyd, barbatul de culoare mort prin asfixiere în timpul unei retineri de catre politie, anul trecut în luna mai, la Minneapolis, a anuntat fostul baschetbalist Stephen Jackson, un apropiat…

- Procesul impotriva fostului politist Derek Chauvin, inculpat pentru uciderea afro-americanului George Floyd, va incepe, dupa cum era prevazut, pe data de 8 martie, insa co-acuzatii sai vor fi judecati impreuna la sfarsitul lui august, a dispus un judecator intr-o decizie data publicitatii marti,…

- Chiar daca structura de la Comisariatului Iași al Garzii Naționale de Mediu are in componența sa doar 15 angajați, in anul 2020 au fost efectuate peste 1.100 de controale in județ. Garda Nationala de Mediu are atributii in aplicarea politicii Guvernului in materia prevenirii, constatarii si sanctionarii…

- Garda Naționala a Statelor Unite ale Americii este o rețea de 460.000 de oameni, care joaca un rol important in marile orașe americane in care au loc revolte, catastrofe naturale. La nevoie, membrii acesteia intervin și in cadrul unor misiuni in strainatate, precum in Irak și Afganistan, relateaza Mediafax.Congresul…