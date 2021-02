VIDEO Ninsorile puternice au paralizat o mare parte a transportului în Germania / Temperaturi de până la -25 de grade Ninsorile abundente si temperaturile de pâna la -25 de grade Celsius au provocat mari dificultati de trafic în Germania, cu paralizarea unei bune parti a circulatiei feroviare si blocaje pe multe autostrazi importante ale tarii, relateaza EFE.

Ninsorile abundente au continuat în cursul noptii de luni în nordul, centrul si vestul tarii. Autostrada A4 între Hesse si Turingia (centru) si A2 în directia Bielefeld (vest) au fost bocate timp de mai multe ore, cu sute de masini si camioane ramase pe portiuni de pâna la 40 de kilometri.







Sursa articol: hotnews.ro

