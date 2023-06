Stiri pe aceeasi tema

- update Numarul sindicaliștilor din educație care participa la mitingul de astazi din Piața Victoriei este mult mai mic decat cel anunțat de organizatori. Doar 6-7 mii de oameni s-au adunat in centrul capitalei, fața de cei 20.000 de oameni pentru care se ceruse autorizație de protest. Peste 70% din…

- Greva din educație continua. Sindicaliștii au ramas ferm pe poziție și, dupa inca o runda de negocieri la Palatul Victoria, au respins din nou majorarile salariale propuse și adoptate de guvern chiar in ședința de azi: 1.

- Premierul Nicolae Ciuca a discutat din nou cu sindicatele, dupa ce guvernul a venit luni seara cu o oferta care a adaugat inca 1.500 lei la propunerea anterioara. Astfel, profesorii ar urma sa primeasca doua prime de 2.000 lei in iunie si in octombrie, in total 4.000 lei. Negocierile cu liderii sindicali…

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat, vineri, ca dialogul cu sindicatele din invatamant va continua. Rocada guvernamentala se amana pana la soluționarea grevei generale a profesorilor, aflate in cea de a cincea zi. „Astazi ar fi trebuit sa-mi depun mandatul in conditiile in care situatia se mentinea la…

- Au eșuat negocierile dintre sindicaliștii din invațamant și Guvern, așa ca greva va continua. Anunțul a fost facut de sindicaliști la finalul discuției de la Palatul Victoria cu reprezentanții Guvernului. „Azi nu avem nimic concret. Poate maine vin cu o surpriza (cei din Guvern, n.red.). La sediul FSLI…

- Sindicaliștii din invațamant au anunțat, marți, la finalul discuției de la Palatul Victoria cu reprezentanții Guvernului, ca nu s-a ajuns la un acord cu privire la incetarea grevei generale a profesorilor. „Azi nu avem nimic concret. Poate maine vin cu o surpriza (cei din Guvern, n.red.). La sediul…

- Greva generala in invatamant incepand de astazi. Sindicatele din Educatie declanseaza luni greva generala, nemultumiti de salarizarea personalului din sistem. Protestul urmeaza sa continue pana cand Guvernul va veni cu o solutie credibila, care sa ofere perspective foarte clare. Cei care au semnat pentru…