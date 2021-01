VIDEO Navalnîi se întoarce în Rusia. Cum îl așteaptă autoritățile și ironiile opozantului / Avionul a decolat Opozantul Kremlinului, Alexei Navalnîi, este așteptat sa ajunga duminica în Rusia pentru prima data de când a fost otravit vara trecuta, în ciuda dorintei exprimate de autoritatile ruse de a-l aresta si posibil de a-l condamna la multi ani de închisoare, relateaza Reuters.

UPDATE 17.15: Poliția din Rusia a început sa aresteze aliații lui Navalnîii de pe Aeroportul din Moscova unde este așteptat sa aterizeze opozantul, scrie echipa lui Navalnîi pe rețelele sociale (Reuters)



UPDATE 16.55: Avionul a decolat. Un pasager necunoscut a fost scos… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

