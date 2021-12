VIDEO Myanmar: Protestatari uciși, după ce forţele de securitate au intrat cu o maşină în mulţime Cinci oameni au fost ucisi si câteva zeci raniti, dupa ce fortele de securitate din Myanmar au intrat cu o masina în manifestantii adunati duminica dimineata în Yangon pentru a demonstra împotriva loviturii de stat militare.



Mai multi martori au declarat pentru Reuters ca zeci de oameni au fost raniti, iar site-ul de stiri Myanmar Now a raportat ca au fost efectuate 15 arestari, citeaza News.ro.



Imaginile publicate online arata vehiculul care a lovit protestatarii si trupuri cazute pe sosea.



Incidentul a avut loc la putin timp dupa ce protestul spontan… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

