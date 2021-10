Stiri pe aceeasi tema

- Consultari la Palatul Cotroceni pentru un nou guvern de saptamana viitoare Foto. presidency.ro. Partidele politice vor fi chemate la consultari la Palatul Cotroceni începând de saptamâna viitoare, în vederea formarii unui nou guvern, dupa ce ieri cabinetul…

- Vicepresedintele USR Dan Barna a declarat, marti, dupa ce motiunea de cenzura a PSD a trecut la vot, ca refacerea coalitiei de guvernare poate avea loc daca PNL vine cu o "propunere serioasa" de premier. In plus, Barna a sustinut ca seful statului poate pune capat crizei politice. "Criza politica generata…

- Se strang semnaturi pentru suspendarea președintelui Klaus Iohannis, conform unor surse. AUR ar putea demara procedura, insa se pare ca semnaturile se strang atat in PSD, cat și la PNL. Președintele Klaus Iohannis a susținut, marți, o declarație de presa la Palatul Cotroceni, dupa ce Guvernul Cițu…

- Se pare ca semnaturile se strang atat in PSD, cat și la PNL.Președintele Klaus Iohannis a susținut, marți, o declarație de presa la Palatul Cotroceni, dupa ce Guvernul Cițu a fost demis prin moțiune de cenzura. Acesta a spus ca va avea consultații cu partidele abia saptamana viitoare, iar acest lucru…

- Florin Cițu a declarat marți, pentru ȘTIRIPESURSE.RO, dupa ce Guvernul pe care il conduce a fost demis de Parlament cu 281 de voturi, ca „toate scenariile sunt pe masa” in ceea ce privește continuarea guvernarii. „Toate scenariile sunt pe masa. Facem ce este mai bine pentru romani și pentru…

- Președintele Klaus Iohannis a susținut, marți, in intalnirea cu diplomații romani, ca va fi gasita „o soluție buna” pentru actuala criza guvernamentala. „Vom gasi o soluție buna și pentru aceasta criza. Romania continua sa fie o țara stabilaVa garantez ca vom gasi cele mai potrivite soluții pentru actuala…

- Presedintele Klaus Iohannis si premierul Florin Citu se intalnesc luni, la Palatul Cotroceni, pentru a discuta pe tema crizei guvernamentale. Intalnirea este programata la ora 12:30. Intalnirea are loc in contextul in care Birourile Permanente ale celor doua Camere se reunesc luni,…

- Klaus Iohannis a transmis un mesaj prin care puncteaza importanta sportului pentru sanatate. Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a ales astazi sa se deplaseze pana la Palatul Cotroceni cu bicicleta.Echipat corespunzator, seful statului a parcurs fara probleme distanta pana la Palatul Cotroceni. Pe…