VIDEO| Moții din Lupșa colinda la Cluj: Cantecele de Craciun au rasunat in autocarul cu care se deplasau spre spectacol

Corul Bisericii Ortodoxe din Lupșa, Țara Moților, a susținut un concert de colinde la Casa de Cultura a Studenților din Cluj-Napoca, in cursul zilei de miercuri, 7 decembrie. Pe drumul spre Cluj, aceștia au decis […]