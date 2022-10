Motanul Larry, al premierilor britanici din Downing Street, a fost filmat de o camera de luat vederi stradala in timp ce alunga o vulpe din fața reședinței premierului, transmite The Guardian. In imagini, Larry este vazut urmarind vulpea in timp ce aceasta se plimba pe celebra strada din Londra. Video aici. Urmarita de Larry, vulpea iși ridica la un moment dat coada și se retrage supusa in fața apropierii ferme și increzatoare a lui Larry. Larry locuiește in Downing Street din 15 februarie 2011 și a fost prima pisica de la nr. 10. „Larry iși petrece zilele intampinand oaspeții in casa, inspectand…