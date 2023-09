Stiri pe aceeasi tema

- Video | Momentul in care Dumitru Buzatu e oprit de DNA, dupa ce a incasat mita de 1,25 milioane de leiNoi imagini cu operațiunea DNA din dosarul președintelui Consiliului Județean Vaslui. Este surprins exact momentul in care mașina lui Dumitru Buzatu e blocata de anchetatori, care i-au deschis portbagajul…

- Noi imagini de la flagrantul anului, capturarea lui Dumitru Buzatu, șeful Consiliului Județean Vaslui, prins cu portbagajul plin cu bani din șpaga. Unii dintre oamenii legii chiar s-au dat drept pescari, pentru a fi in apropierea președintelui CJ Vaslui cand s-a facut tranzacția. Mașina președintelui…

- Noi imagini cu operațiunea DNA din dosarul președintelui Consiliului Județean Vaslui. O camera de supraveghere a surprins exact momentul in care mașina lui Dumitru Buzatu e blocata de anchetatori, care i-au deschis portbagajul unde au gasit geanta plina cu banii de flagrant.

- Referatul de propunere de arestare preventiva pe numele președintelui CJ Vaslui, Dumitru Buzatu, conține detalii relevante despre modul in care procurorii au investigat acest caz de corupție și cum au strans probe incriminatorii. In document, este menționat faptul ca momentul in care Buzatu a primit…

- Au aparut imagini cu Dumitru Buzatu surprins in momentul in care a luat presupusa mita de 1,25 de milioane de lei de care-l acuza DNA. Buzatu, filmat cand incasa spaga de 1,25 milioane lei pic.twitter.com/oN8EluSIZM — aktual24.ro (@ak24ro) September 23, 2023 Intre tipmp, Tribunalul Vaslui a decis…

- UPDATE: Tribunalul Vaslui a decis sa impuna masura arestului preventiv pentru Dumitru Buzatu. Astfel, baronul local din Vaslui iși va petrece urmatoarele 30 de zile in spatele gratiilor.Tribunalul Vaslui a decis sambata arestarea preventiva pentru 30 de zile a presedintelui Consiliului Judetean Vaslui,…

- Președintele CJ Vaslui, Dumitru Buzatu a fost prins in flagrant de DNA , in timp ce primea peste un milion de lei, mita. Presedintele CJ Vaslui, Dumitru Buzatu a fost prins in flagrant , vineri seara, de procurorii anticoruptie, cand primea 1,25 milioane de lei mita pentru a favoriza o firma sa obtina…

- Procurorii DNA il acuza pe Dumitru Buzatu, presedintele Consiliului Judetean Vaslui, ca a primit de un om de afaceri un procent de 10% din valoarea unui contract pentru reabilitarea și modernizarea unor drumuri din județ, precizeaza DNA, intr-un comunicat, in care anunța anunța oficial ca Buzatu a fost…