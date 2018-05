Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a efectuat cu succes vineri un tir cu patru rachete balistice intercontinentale Bulava de pe submarinul nuclear Iuri Dolgoruki, a anuntat armata intr-un comunicat citat de agentiile de presa guvernamentale, relateaza AFP. Submarinul a efectuat un tir sub apa, in Marea Alba, spre un teren de testare…

- Garnizoana Brila prin Cercul Militar Brila organizeaz miercuri 16 mai de la ora 13 în sala de festiviti din strada Clrailor nr 309 lansarea crilor autorilor Sibiana Mirela Antoche i Alexandru Ene.Prezint Lucia Ptracu Jenic Chiriac i Virgil Andronescu. Momentul artistic va fi asigurat de elevul…

- Un avion de lupta rusesc Su-30SM s-a prabușit in mare, in largul coastei siriene, in apropiere de Latakia, relateaza Russia Today. Cei doi piloți aflați la bord au murit a anunțat Ministerul Rus al Apararii. Avionul de lupta s-a prabușit in Marea Mediterana dupa decolarea din baza Khmeimim. {{286971}}”Piloții…

- Trupa 9 are placerea de a va anunta lansarea primei piese proprii din cariera, intitulata “Doua amintiri”. Momentul va fi marcat printr-un concert live ce va avea loc in Oscar Wilde-Pub din Suceava, vineri, 9 martie 2018, de la ora 22.00. “Doua amintiri” vorbeste despre nostalgia unei relatii pierdute,…