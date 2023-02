Stiri pe aceeasi tema

LeBron James, starul lui Los Angeles Lakers, s-a apropiat la 36 de puncte de recordul detinut de Kareem Abdul-Jabbar in meciul pierdut de echipa sa in fata lui New Orleans Pelicans, 126-131, sambata in deplasare, in liga profesionista nord-americana de baschet (NBA), informeaza AFP.

Starul LeBron James a afirmat ca este doar 'o chestiune de timp' pana cand va dobori recordul istoric de puncte din campionatul profesionist nord-american de baschet (NBA), detinut de legendarul Kareem Abdul-Jabbar, si nu simte niciun fel de presiune in aceasta privinta, scrie AFP, potrivit Agerpres.

Starul LeBron James a marcat 37 de puncte pentru Los Angeles Lakers in meciul castigat in deplasare, cu scorul de 121-112, in fata formatiei Portland Trail Blazers, duminica seara, in campionatul profesionist nord-american de baschet (NBA), potrivit Agerpres.

Republica Moldova s-ar putea apropia de iesirea din dependenta de gazul rusesc, scrie Reuters, care citeaza un anunt facut sambata de vicepremierul Andrei Spinu, care a transmis ca pentru prima data in istorie, locuitorii din dreapta Nistrului nu vor mai consuma gaze livrate de Gazprom.

Parlamentul European a adoptat o rezoluție prin care recunoaște Holodomorul, foametea provocata de om a ucrainenilor, ordonata de autoritațile sovietice in 1932-1933, drept genocid al poporului ucrainean.

Capsula Orion a NASA s-a intors duminica de pe Luna, parașutandu-se in Pacific, in largul Mexicului, la finalul unui zbor de testare, transmite AP, relateaza Mediafax.

Arbitrul francez Stephanie Frappart a fost desemnata marți de FIFA pentru a conduce meciul dintre Costa Rica și Germania, de joi, ora 21:00. Ea va deveni astfel prima femeie arbitru principal la o Cupa Mondiala masculina.

Echipa Canadei a castigat, duminica, pentru prima data Cupa Davis, invingand Australia in finala de la Malaga, noteaza news.ro.