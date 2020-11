Stiri pe aceeasi tema

- Inter - Parma se joaca azi, de la 19:00, in etapa a 6-a din Serie A, iar interiștii sunt obligați sa caștige și fara golgheterul Romelu Lukaku. Atacantul belgian s-a accidentat și ar putea rata chiar și derby-ul cu Real Madrid, din Liga Campionilor. Dupa doua dezamagiri mari in derby-urile cu Lazio…

- AC Milan s-a impus in fața rivalei din oraș, Inter, in ceea ce se numește Derby della Madonnina, scor 2-1, sambata, in etapa a 4-a a campionatului italian de fotbal. Meciul a inceput cum nu se putea mai bine pentru „rossoneri”. Zlatan Ibrahimovic a obținut o lovitura de pedeapsa in minutul 12. Jucatorul…

- Autoritațile sanitare ii interzic lui Napoli sa plece din oraș dupa cele doua cazuri de COVID-19 de la echipa lui Gattuso, dar Liga nu amana meciul și campioana anunța ca se va prezenta diseara. Inmulțirea cazurilor de COVID-19 in Italia afecteaza tot mai serios și Serie A. Dupa focarul aparut la Genoa…

- Meciul derby dintre Juventus Torino si Napoli se va disputa duminica seara, conform programarii, a decis Serie A, desi napoletanii au inregistrat sambata doua cazuri pozitive la noul coronavirus in cadrul efectivului lor, relateaza AFP. Dupa cazul pozitiv al polonezului Piotr Zelinski de vineri,…

- Florin Prunea, 52 de ani, fostul conducator și portar al lui Dinamo, a dezvaluit ca a fost ofertat in urma cu mai mulți ani de rivala FCSB. FCSB și Dinamo, cele mai importante echipe din Liga 1, se intalnesc de la ora 21:00 in Derby de Romania. Meciul e liveTEXT, video și foto pe GSP.RO și in direct…

- Antrenorul Bolognei, Sinișa Mihajlovic, care s-a vindecat recent de virus, acuza: „Era previzibil sa reapara cazuri o data cu racirea vremii. Și noi am jucat cu Milan care a avut doi jucatori pozitivi". Și in Serie A se inmulțesc cazurile de coronavirus. Dupa Torino, Milan și Sampdoria, la Genoa a…

- CSM Resita si ASU Politehnica s-au blocat reciproc in etapa a IV-a a Ligii 2. Meciul disputat in Valea Domanului a avut si multe faze spectaculoase, inclusiv cate o bara pentru fiecare tabara, dar tabela nu si-a modificat decat secundele si minutele. Desi s-a jucat fara accesul spectatorilor, galeriile…

- Dupa Ciprian Tatarușanu și Razvan Marin, Romania ar putea sa mai aiba un alt jucator in Serie A: Vlad Dragomir. In varsta de 21 de ani, Vlad Dragomir e tot mai curtat de cluburile din prima liga italiana. Sosit gratis la Perugia in vara lui 2018, achiziționat de la Academia de juniori a lui Arsenal,…