Ministrul Energiei, Virgil Popescu (PNL), a explicat joi de ce s-a ajuns la neplata salariilor minerilor și care este soluția, dupa ce circa 100 de mineri s-au blocat in subteran in forma de protest.

„Complexul Energetic Hunedoara a beneficiat de un ajutor de stat pentru programul de restructurare. Acel program de restructurare nu a fost facut, in 2018 CEH a intrat in insolventa, si acum Complexul este in procedura de reorganizare, iar Comisia Europeana a cerut returnarea ajutorului de stat si este acum condusa de un administrator judiciar si un alt administrator special din partea ministerului…