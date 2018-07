Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Comunicațiilor, condus de Petru Cojocaru (PSD), in parteneriat cu Agenția pentru Agenda Digitala a Romaniei (AADR) și Serviciul de Telecomunicatii Speciale (STS), vrea sa dezvolte o platforma naționala de could guvernamental, un proiect cu o valore de 45 milioane euro (fonduri UE și de la…

- Lovitura pentru Victor Ponta! Președintele Comisiei de statut din Parlament, Ion Mocioalca, a spus miercuri la Realitatea Tv ca Victor Ponta nu-și poate face grup parlamentar.„Doar acei deputați si senatori au dreptul sa-și faca grup parlamentar, cei care au fost aleși pe listele aceluiași…

- Fostul ministru al comunicatiilor in Guvernul Sorin Grindeanu, Augustin Jianu, a anuntat vineri ca i se alatura lui Victor Ponta in proiectul #ProRomania, sustinand ca PSD se dovedeste a fi "un partid de diletanti, de mafioti fara limite". "Am intrat in politica pentru ca am fost convins ca schimbarea…

- Victor Ponta are motive de bucurie. Formatiunea sa politica l-a cooptat si pe fostul ministru al Comunicatiilor din Guvernul Grindeanu, Augustin Jianu. Acesta a facut anuntul intrarii in Pro Romania, vineri seara, pe Facebook. In acelasi timp, acesta a lansat un atac dur la...

- Pro Romania, partidul fondat de Victor Ponta, Daniel Constantin si Sorin Cimpeanu, da lovitura dupa lovitura. Dupa cateva transferuri importante, formatiunea politica l-a cooptat si pe fostul ministru al Comunicatiilor din Guvernul Grindeanu, Augustin Jianu. "Am intrat in politica pentru ca am fost…

- Augustin Jianu, fostul ministru al Comunicatiilor, a anuntat pe Facebook ca demisioneaza din PSD si se alatura partidului Pro Romania, fondat de Victor Ponta, catalogand formatiunea din care a facut parte un partid de mafioti, iar tandemul Dragnea Dancila cea mai mare catastrofa a istoriei recente,…

- Pro Romania, partidul fondat de Victor Ponta, Daniel Constantin si Sorin Cimpeanu, da lovitura dupa lovitura. Dupa cateva transferuri importante, formatiunea politica l-a cooptat si pe fostul ministru al Comunicatiilor din Guvernul Grindeanu, Augustin Jianu. Acesta a facut anuntul intrarii in Pro…

- Fostul ministru al Comunicatiilor, Augustin Jianu, anunta pe Facebook ca demisioneaza din PSD si se alatura partidului Pro Romania, a lui Victor Ponta, catalogand formatiunea din care a facut parte un partid de mafioti, iar tandemul Dragnea-Dancila- "cea mai mare catastrofa a istoriei recente".