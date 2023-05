Stiri pe aceeasi tema

- O femeie a fost salvata de la inec de patru tineri, dupa ce a cazut accidental in raul Bahlui, din Iași. Tinerii au reușit s-o aduuca la mal și au sunat la 112. Tineri pot fi considerați eroi dupa ce au reușit s-o salveze pe femeia de 64 de ani. Polițiștii ieșeni au fost sesizați despre faptul ca o…

- Echipajele de urgenta au intervenit aseara intr-un caz bizar. O pacienta care s-a prezentat pe 30 aprilie in urgente, la Spitalul „Sf. Spiridon" cu o infectie urinara, a fost gasita de echipajele de urgenta luni seara, 1 mai, in raul Bahlui, unde le-a declarat ca a cazut din greseala in timp ce mergea…

- In perioada Sarbatorilor Pascale, in județul Iași, urgențele medicale vor fi preluate de Spitalul Clinic „Sf. Spiridon”, Spitalul pentru Copii „Sf. Maria”, dar și Spitalul Municipal Pașcani. De asemenea, vor fi deschise maternitațile „Elena Doamna” și „Cuza Voda” din municipiul Iași. Vor fi și trei…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila anunța ca lucrarile de proiectarea pentru Spitalul Regional din Iași se vor incheia la sfarșitul acestei luni, urmand sa fie demarata procedura de licitație pentru execuția obiectivului. Startul lucrarilor la spital urmeaza sa fie dat in a doua jumatate a lunii.…

- “Mesagerul de Neamț” iși propune sa prezinte saptamanal cate o secție a Spitalului Județean de Urgența Piatra-Neamț. Demersul vine in ideea in care consideram ca este momentul unei apropieri intre cei care produc actul medical și beneficiari. Se vorbește foarte mult despre spital, dar de multe ori doar…

- Orice pacient care are recomandarea efectuarii unei bronhoscopii trebuie sa știe ca aceasta procedura poate fi realizata cu internare de zi in cadrul Secției de Pneumologie a Spitalului Județean, fara costuri, in baza biletului de trimitere, a carții de identitate și cardului de asigurat. Este obligatorie…

- Cei 2 copii sunt in viața, insa fetița in varsta de 3 ani este in stare foarte grava.Conform datelor valabile in jurul orei 15.30, micuța este in coma, politraumatizata, cu traumatism cranio-cerebral grav. Fetița a intrat la un moment dat in stop cardio-respirator, fiind resuscitata in Unitatea de Primiri…

- Zilele trecute a avut loc la Iasi a doua prelevare de organe din acest an. Donator a fost un barbat in varsta de 56 de ani din judetul Harghita, aflat in moarte cerebrala in urma unui anevrism. Prelevarea de la Spitalul de Neurochirurgie a fost posibila datorita familiei barbatului, care a fost de acord…