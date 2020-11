Stiri pe aceeasi tema

- Patriarhul a fost testat pozitiv pentru COVID-19 pe 4 noiembrie, dupa ce participase cu trei zile inainte la funeraliile mitropolitului Amfilohie, cel mai inalt prelat al Bisericii Ortodoxe Sarbe din Muntenegru, decedat si el din cauza COVID-19. Starea de sanatate a lui Irineu s-a agravat in cursul…

- Mii de credinciosi si preoti sarbi, unii fara masca, au venit sambata la catedrala Sf. Sava din Belgrad pentru a-i aduce un ultim omagiu patriarhului Irineu al Bisericii Ortodoxe Sarbe, decedat la varsta de 90 de ani in urma infectarii cu noul coronavirus, transmite Reuters. …

- Mii de credinciosi si preoti sarbi, unii fara masca, au venit sambata la catedrala Sf. Sava din Belgrad pentru a-i aduce un ultim omagiu patriarhului Irineu al Bisericii Ortodoxe Sarbe, decedat la varsta de 90 de ani in urma infectarii cu noul coronavirus, transmite Reuters, citata de Agerpres.

- Patriarhul Irineu al Bisericii Ortodoxe Sarbe a decedat in urma infectarii cu noul coronavirus, a anuntat presedintele sarb Aleksandar Vucic vineri, pe contul sau oficial de Instagram, transmite Reuters.

- Patriarhul Irineu al Bisericii Ortodoxe Sarbe a decedat in urma infectarii cu noul coronavirus, a anuntat presedintele sarb Aleksandar Vucic vineri, pe contul sau oficial de Instagram, transmite Reuters. 'Am fost onorat sa va cunosc. Oameni ca Preafericirea Voastra nu pleaca niciodata', a scris Vucic…

- Amfilohije Radovic, mitropolitul Bisericii Ortodoxe Sarbe din Muntenegru, decedat de COVID-19 , a fost inmormantat duminica, la Catedrala „Invierea Domnului” din Podgorita, in prezenta a mii de credinciosi. Citește gratuit ediția de noiembrie a revistei Unica. O gasești AICI Cu toate ca medicii au recomandat…

- Mitropolitul Amfilohije Radovic al Bisericii Ortodoxe Sarbe (SPC) din Muntenegru, care evita sa poarte masca si a numit un pelerinaj "vaccinul lui Dumnezeu", a fost testat pozitiv pentru COVID-19, a declarat miercuri biroul sau, relateaza Reuters potrivit Agerpres. Amfilohije Radovic, in varsta de…

