- S-au scurs mai bine de cinci luni de la difuzarea serialului “Fructul oprit”, la Antena 1, iar in tot acest timp, protagonistii productiei - Petru Paun si Michaela Prosan au castigat numerosi fani. Sambata (12 mai), de la ora 15.30, la “Povesti COOL”, telespectatorii Happy Channel pot urmari interviuri…

- Iubire, drama și numeroase momente de suspans! In aceasta seara, de la ora 20.00, fanii serialului “Fructul oprit” vor asista la o cerere in casatorie, dar și la marea confruntare dintre Sonia (Michaela Prosan) și soțul ei, Tudor Caragea (Adrian Titieni). Tot mai multe persoane ajung sa descopere marele…

- “Fructul oprit” iși continua povestea, in aceasta seara, de la ora 20.00, la Antena 1, cu momente pline de tensiune, iubire și drama. In episodul 13 al serialului, Ana Caragea (interpretata de Cristina Ciobanașu) descopera adevarul despre noaptea petrecuta alaturi de Alin, iar Sonia (Michaela Prosan)…

- Vlad Gherman, actorul care il interpreteaza pe Ioan in serialul “Fructul oprit”- difuzat miercurea,de la ora 20.00, la Antena 1, marturisește ca zilele petrecute la filmari se incheie de multe ori cu mult umor. Fac echipa pe platourile de filmare și reușesc sa imbine utilul cu placutul! Unul dintre…

- FRUCTUL OPRIT EPISODUL 9. Cel mai nou episod al îndragitului serial Fructul oprit a fost difuzat ieri, miercuri 14 martie 2018. Fanii au aflat un secret pe care Sonia, eroina interpretata de Michaela Prosan, nu și-ar fi dorit sa-l afle nimeni.

- Cel de-al noualea episod al serialului “Fructul oprit”, pe care Antena 1 il va difuza in aceasta seara de la ora 20.00, scoate la iveala un secret pe care Sonia, interpretata de Michaela Prosan, nu și-ar fi dorit sa-l afle nimeni.

- La 26 de ani, actrița Michaela Prosan a cucerit repede telespectatorii odata cu apariția ei in serialul “Fructul oprit”, difuzat in fiecare zi de miercuri, de la ora 20.00, la Antena 1. In afara de actorie, tanara mai are și alte pasiuni de care se bucura atunci cand timpul ii permite.