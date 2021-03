Stiri pe aceeasi tema

- O grupare criminala din Mexic a ucis, joi, intr-o ambuscada, cel puțin 13 politisti sau angajati ai biroul procurorului general, au raportat secretariatul pentru securitate si biroul procurorului general, informeaza Agerpres , care citeaza AFP. Atacul s-a produs intr-o sector al municipalitatii Coatepec…

- Cel putin 13 politisti și angajati ai biroul procurorului general au fost ucisi joi intr-o ambuscada intinsa de o grupare criminala in statul Mexico (centru), au raportat secretariatul pentru securitate si biroul procurorului general, noteaza AFP, citat de agerpres.ro.

- Atacul s-a produs intr-o sector al municipalitatii Coatepec Harinas, in timp ce convoiul desfasura operatiuni impotriva grupurilor armate care opereaza in zona, au spus aceleasi surse."Stim, deocamdata, cinci politisti si opt angajati ai biroului procurorului general au fost ucisi in acest atac las",…

- Cel putin 13 politisti sau angajati ai biroul procurorului general au fost ucisi joi intr-o ambuscada intinsa de o grupare criminala in statul Mexico (centru), au raportat secretariatul pentru securitate si biroul procurorului general, noteaza AFP preluat de agerpres. Atacul s-a produs intr-o sector…

- Cel putin 13 politisti sau angajati ai biroul procurorului general au fost ucisi joi într-o ambuscada întinsa de o grupare criminala în statul Mexico (centru), au raportat secretariatul pentru securitate si biroul procurorului general, noteaza AFP și Agerpres. Atacul s-a produs într-o…

- Cel putin 13 politisti sau angajati ai biroul procurorului general au fost ucisi joi intr-o ambuscada intinsa de o grupare criminala in statul Mexico (centru), au raportat secretariatul pentru securitate si biroul procurorului general, noteaza AFP. Atacul s-a produs intr-o sector al municipalitatii…

- "Cel putin 138 de protestatari pasnici" au fost ucisi dupa lovitura de stat de la 1 februarie din Myanmar, a afirmat luni purtatorul de cuvant al secretarului general al ONU, Stephane Dujarric, citand datele raportate de Inaltul Comisariat pentru Drepturile Omului, noteaza AFP. Denuntand…

- Trei soldați au fot uciși dupa ce un elicopter al Garzii Naționale s-a prabușit in nordul statului New York, potrivit abc7ny.com . Biroul șerifului din Monroe a declarat ca un elicopter de evacuare medicala UH-60 din Garda Naționala din New York s-a prabușit intr-un camp deschis langa West Bloomfield…