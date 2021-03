Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 13 politisti sau angajati ai biroul procurorului general au fost ucisi joi într-o ambuscada întinsa de o grupare criminala în statul Mexico (centru), au raportat secretariatul pentru securitate si biroul procurorului general, noteaza AFP și Agerpres.Atacul s-a produs…

- O grupare criminala din Mexic a ucis, joi, intr-o ambuscada, cel puțin 13 politisti sau angajati ai biroul procurorului general, au raportat secretariatul pentru securitate si biroul procurorului general, informeaza Agerpres , care citeaza AFP. Atacul s-a produs intr-o sector al municipalitatii Coatepec…

- Cel putin 13 politisti și angajati ai biroul procurorului general au fost ucisi joi intr-o ambuscada intinsa de o grupare criminala in statul Mexico (centru), au raportat secretariatul pentru securitate si biroul procurorului general, noteaza AFP, citat de agerpres.ro.

- Atacul s-a produs intr-o sector al municipalitatii Coatepec Harinas, in timp ce convoiul desfasura operatiuni impotriva grupurilor armate care opereaza in zona, au spus aceleasi surse."Stim, deocamdata, cinci politisti si opt angajati ai biroului procurorului general au fost ucisi in acest atac las",…

- Cel putin 13 politisti sau angajati ai biroul procurorului general au fost ucisi joi intr-o ambuscada intinsa de o grupare criminala in statul Mexico (centru), au raportat secretariatul pentru securitate si biroul procurorului general, noteaza AFP preluat de agerpres. Atacul s-a produs intr-o sector…

- Cel putin 13 politisti sau angajati ai biroul procurorului general au fost ucisi joi intr-o ambuscada intinsa de o grupare criminala in statul Mexico (centru), au raportat secretariatul pentru securitate si biroul procurorului general, noteaza AFP. Atacul s-a produs intr-o sector al municipalitatii…

- Guvernul SUA si-a exprimat ingrijorarea in ceea ce priveste un atac cyber indreptat impotriva software-ului de mail Exchange dezvoltat de Microsfot, despre care compania americana sustine ca a fost organizat de hackeri chinezi, informeaza BBC. Atacul a afectat zeci de mii de utilizatori ai softului,…

- Franta a ajuns la un milion de persoane vaccinate anti-Covid, dupa ce autoritatile guvernamentale au crescut ritmul de vaccinare in ultima perioada, in conditiile in care in prima saptamana a campaniei doar 500 de persoane reusisera sa se vaccineze. Guvernul francez isi propune sa vaccineze 70 de milioane…