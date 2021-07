VIDEO Meteorit neobișnuit de mare pe cerul Norvegiei Un meteorit neobisnuit de mare a luminat preț de cateva secunde sudul Norvegiei, duminica, iar un fragment din acesta este posibil sa fi lovit Pamantul, nu departe de capitala Oslo, conform specialistilor. Nu au fost raportate eventuale victime sau daune materiale imediate in urma evenimentului. Relatarile privind aparitia meteoritului au inceput sa soseasca duminica, in […] The post VIDEO Meteorit neobișnuit de mare pe cerul Norvegiei appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

