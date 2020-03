Stiri pe aceeasi tema

- Italia a extins carantina din cauza epidemiei de coronavirus la nivelul intregii tari, incepand de marti dimineata, premierul Giuseppe Conte afirmand ca oamenii vor putea calatori numai in interes de serviciu sau pentru urgente de familie, relateaza BBC.

- Giuseppe Conte, premierul Italiei, a anunțat sambata noapte ca data fiind raspandirea agresiva a coronavirusului in Italia, in toata regiunea nordica a țarii se impune carantina. Lombardia, alaturi de alte 14 provincii din regiunea de nord, vor intra in carantina pana in 3 aprilie.

- Prefectura Argeș a actualizat situația privind masurile ce se impun impotriva coronavirusului. In județul nostru sunt 147 persoane izolate la domiciliu. Alți 7 argeșeni se afla in carantina la București. Potrivit datelor furnizate de Prefectura Argeș sambata se aflau in carantina la București 7 argeșeni.…

- Ziarul Unirea Cați bani incaseaza angajații care stau in carantina la domiciliu din cauza coronavirusului Cați bani incaseaza angajații care stau in carantina la domiciliu din cauza coronavirusului Romanii care sunt suspecți de coronavirus și sunt nevoiți sa stea acasa in carantina nu primesc sume mari…

- Este alerta in Capitala. Spitalul militar este prima unitate medicala din Romania care intra in carantina din cauza coronavirusului, anunța Romania TV.Un numar de 26 de persoane se afla in carantina, 2.077 de persoane sunt monitorizate la domiciliu, iar la Institutul „Matei Balș” se analizeaza…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a anuntat, luni seara, ca sunt 4.172 locuri de carantina la nivel national, in 125 de locatii aflate in 121 de localitati din 40 de judete. De asemenea, ministrul Sanatatii, Victor Costache, a declarat ca sunt disponibile in jur de 2.500 de paturi in toate sectiile…

- 17 romani sunt in carantina pe vasul „Diamond Princess”, aflat in largul Japoniei. Este vorba despre doi pasageri și 15 membri ai echipajului, relataza Digi24. Ei se afla blocați pe nava alaturi de alte aproximativ 3.700 de persoane, dupa ce autoritațile din Japonia au decis sa instituie carantina la…

- Autoritatile nipone verificau marti starea de sanatate a 3.711 persoane aflate in carantina la bordul unei nave de croaziera langa Tokyo, dupa ce un caz de coronavirus a fost confirmat la un pasager care debarcase la Hong Kong, informeaza AFP.