Ziarul Unirea VIDEO| Mesaj de la deținuți, in plina pandemie: „Stati in casa! Asa veti evita sa ajungeti alaturi de noi! Fiti tari!” Deținuții din mai multe penitenciare din Romania au transmis un mesaj de solidaritate in plina pandemie de COVID-19. Intr-un mesaj video, realizat de Administrația Naționala a Penitenciarelor, mai multe persoane private de libertate le spun romanilor: „Stati in casa! Asa veti evita sa ajungeti alaturi de noi!”. Intr-un film realizat... VIDEO| Mesaj de la deținuți, in plina pandemie: „Stati in casa! Asa veti evita sa ajungeti alaturi de noi! Fiti tari!” Ziarul Unirea