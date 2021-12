Stiri pe aceeasi tema

- Înca doua universitați din Hong Kong au demontat monumente dedicate protestelor din Piața Tiananmen, urmând exemplul unei alte universitați care a înlaturat, la începutul saptamânii, o sculptura ce omagia victimele revoltei din Beijing, din 1989, transmite Reuters. O…

- Cel putin 27 de persoane au murit in urma unui incendiu care s-a produs, vineri, la o clinica de psihiatrie din orasul japonez Osaka. Presa locala scrie ca politia suspecteaza ca focul ar fi fost pus intentionat, scrie Reuters. JUST IN: At least 27 people feared dead after building fire in Osaka, Japan…

- Tornadele din SUA reprezinta o "tragedie de neimaginat", a spus sâmbata președintele american Joe Biden, în timp ce numarul persoanelor care și-au pierdut viața se ridica la peste 70 în Kentucky, multe case și depozite de lucru au fost distruse, uneori prinzând sub…

- O familie din Germania deține recordul mondial pentru cei mai mulți brazi de Craciun, la un loc. Oamenii au 444 de brazi impodobiți in casa. German couple Thomas and Susanne Jeromin set a new world record for the most Christmas trees in one place. They set up 444 Christmas trees, decked with 10,000…

- Duncan Laurence revine cu o piesa originala pentru perioada sarbatorilor de Craciun, denumita „Wishes Come True,” lansata astazi, 26 noiembie. Cu vocea sa impresionanta de tenor, acompaniata de notele imbietoare de pian, piesa poate fi considerata o invitație speciala catre inceputul unei povești de…

- Retailerii germani se asteapta ca vanzarile de Craciun sa creasca cu 2%, pana la 111,7 miliarde de euro, in pofida inflatiei, a problemelor cu livrarile si a noului val de infectii cu coronavirus, a anuntat luni Asociatia retailerilor germani (HDE), informeaza Reuters, citat de agerpres. "Sumele…

- Anunțul a fost facut vineri seara de Palatul Buckingham și vine la o saptamana dupa ce regina, care are deja 95 de ani, a fost externata dupa o noapte de „investigații preliminare”. Regina s-a recuperat la Castelul Windsor in ultimele zece zile dupa externarea din spital, dupa ce a anulat și o calatorie…