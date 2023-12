Stiri pe aceeasi tema

- Un elev de 16 ani a ajuns la spital cu multiple fracturi, dupa ce a fost lovit de o masina pe trecerea de pietoni din fata unui liceu din Drobeta Turnu Severin. ”Poliția municipiului Drobeta-Turnu Severin a fost sesizata, pe 28 noiembrie, de un participant la trafic cu privire la faptul ca pe bulevardul…

- La data de 11 noiembrie a.c., ora 08.45, SMURD și Poliția au a fost sesizate prin SNUAU 112 despre faptul ca pe D.N.67, in afara localitați Ciovarnașani, a avut loc un accident de circulație soldat cu victime. La fata locului s-au deplasat polițiștii Serviciului Rutier, iar din cercetarile efectuate…

- La data de 11 noiembrie a.c., ora 08.45, SMURD și Poliția au a fost sesizate prin SNUAU 112 despre faptul ca pe D.N.67, in afara localitați Ciovarnașani, a avut loc un accident de circulație soldat cu victime. La fata locului s-au deplasat polițiștii Serviciului Rutier, iar din cercetarile efectuate…

- Un accident soldat cu doua victime s+a produs, ieri dupa amiaza, in Drobeta-Turnu Severin. Politia a fost sesizata de un barbat, de 44 de ani, despre producerea evenimentului rutier un accident rutier. Potrivit IPJ Mehedinti , un barbat de 42 de ani, din comuna Godeanu conducea un autoturism pe bulevardul…

- Un barbat si o adolescenta de 14 ani au fost raniti, luni seara, dupa ce masina in care se aflau a fost lovita, intr-o intersectie din Drobeta-Turnu Severin, de un autoturism condus de un barbat baut si cu permisul suspendat, informeaza news.ro.Accidentul a avut loc, luni seara, in municipiul Drobeta-Turnu…

- Poliția municipiului Drobeta-Turnu Severin a fost sesizata sambata de un participant la trafic ca in sensul giratoriu de la intersecția bulevardului Mihai Viteazu cu bulevardul Aluniș s-a produs un accident rutier soldat cu victime. La fața locului s-au deplasat polițiștii din cadrul Biroului Rutier…

- Luni, 9 octombrie, la ora 19.50, polițiștii baimareni au intervenit la un accident rutier produs pe bulevardul Republicii. La fața locului, polițiștii au constatat faptul ca un barbat de 37 de ani din Copalnic-Manaștur, in timp ce se afla la volanul unei autoutilitare, nu ar fi pastrat o distanța de…

- La data de 23 septembrie 2023, ora 12:49, un barbat in varsta de 65 de ani, din municipiul Timișoara, in timp ce se deplasa cu autoturismul personal pe DJ 686, in localitatea Sanpetru, s-a angajat in depașirea neregulamentara a unui autoturism, iar pentru a evita coliziunea frontala cu un alt autoturism…