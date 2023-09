Stiri pe aceeasi tema

- Prin formatul sau, Formula Student nu a fost doar o simpla competiție de monoposturi pe un circuit, ci un autentic concurs de inginerie. Au fost inscrise noua echipe universitare din Islanda, Polonia, Turcia, Moldova și Romania.

- O parlamentara din Germania a declarat duminica ca a fost retinuta timp de cateva ore cand a intrat in Turcia la inceputul acestei luni in baza unor postari de pe retelele sociale din 2019.

- O parlamentara din Germania a declarat ca a fost retinuta timp de cateva ore in Turcia la inceputul acestei luni din cauza unei postari pe rețelele sociale din 2019. Ea a subliniat ca in ciuda acestui incident va continua sa mearga in Turcia și va continua sa isi spuna parerea despre guvernul de la…

- O parlamentara din Germania a declarat duminica ca a fost retinuta timp de cateva ore cand a intrat in Turcia la inceputul acestei luni in baza unor postari de pe retelele sociale din 2019, adaugand ca nu va inceta sa calatoreasca in Turcia si va continua sa isi spuna parerea despre guvernul de la Ankara,…

- Șefa statului a avut ieri o intrevedere, la Chișinau, cu Președinta Bundestagului Republicii Federale Germania, Barbel Bas. Aceasta este a doua vizita a unui președinte al Bundestagului in Moldova de la stabilirea relațiilor diplomatice intre țarile noastre, noteaza Noi.md. In cadrul intrevederii, Președinta…

- Potrivit șefului Poliției Rep. Moldova, autorul atacului armat, care a fost implicat luna trecuta in rapirea unui bancher in Tadjikistan, a parasit ilegal țara sa, ajungand inițial in Uzbekistan, apoi in Turcia, iar de la Istanbul a zburat cu avionul la Chișinau.

- Cea mai mare surpriza de pana acum a calificarilor pentru Campionatul European din Germania 2024 a fost furnizata de selecționata Moldovei, formație care a depașit toate așteptarile și calculele hartiei in partida de acasa cu Polonia lui Robert Lewandowski. Pe Betano au fost platite pariurile celor…

- Cea mai mare surpriza de pana acum a calificarilor pentru Campionatul European din Germania 2024 a fost furnizata de selecționata Moldovei, formație care a depașit toate așteptarile și calculele hartiei in partida de acasa cu Polonia lui Robert Lewandowski. Pe Betano au fost platite pariurile celor…