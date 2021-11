Stiri pe aceeasi tema

- Pilotul britanic Lewis Hamilton (Mercedes) a stabilit cel mai rapid timp in prima sesiune de antrenamente libere la Marele Premiu al Braziliei, runda a 19-a a Campionatului Mondial de Formula 1, vineri pe circuitul Interlagos (4,309 km) din Sao Paulo. Diferenta fata de rivalul sau la titlu,…

- Liderul Formulei 1, Max Verstappen, poate obține a treia victorie consecutiva in Brazilia, duminica, dar Lewis Hamilton și Mercedes intenționeaza sa riposteze dur, dupa infrangerile dureroase din Texas și Mexic, anunța Mediafax. Verstappen are un avans de 19 puncte fața de Hamilton, de șapte…

- Pilotul mexican Sergio Perez conteaza, in anumite circumstante, pe sustinerea echipei Red Bull si chiar a coechipierului sau Max Verstappen, angrenat in lupta pentru titlul mondial in Formula 1, pentru a obtine un succes in fata propriului public, duminica, la Marele Premiu al Mexicului, relateaza…

- Pilotul olandez Max Verstappen (Red Bull) a castigat marele Premiu de Formula 1 al Statelor Unite, duminica, la Austin, si si-a marit avansul in clasamentul Campionatului Mondial fata de rivalul sau la titlu, britanicul Lewis Hamilton (Mercedes), clasat pe locul al doilea, informeaza Agerpres.…

- Considerand ca este jenat de Lewis Hamilton (Mercedes), olandezul Max Verstappen (Red Bull) l-a numit „idiot” pe pilotul britanic, in timpul celei de-a doua sesiuni de antrenamente libere pentru Marele Premiu de Formula 1 al Statelor Unite, desfasurata vineri pe Circuitul Americilor din Austin, Texas,…

- Pilotul britanic Lewis Hamilton (Mercedes) a fost penalizat cu 10 locuri în grila de start a Marelui Premiu al Turciei din cauza unei schimbari neautorizate a motorului.Dupa olandezul Max Verstappen (Red Bull) în Rusia, în urma cu 15 zile, de data aceasta rivalul sau în…

