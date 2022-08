Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu de vegetatie a izbucnit pe un camp in apropiere de satul Chitcani, dupa ce doi barbati si-au abandonat masina din care iesea fum. In timp ce pompierii stingeau flacarile, soferul automobilului petrecea cu prietenii.

- UPDATE Incendiul a fost lichidat. Evenimentul nu s a soldat cu victime. Au ars cabluri la motor., transmit reprezentantii ISU Dobrogea. In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina pe autostrada A2, la km 154, directia spre Bucuresti.Din…

- In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina pe A2 sens de mers Medgidia Constanta, inainte de benzinaria Mol.Din primele informatii este vorba despre un incendiu la un autoturism. La locul accidentului au fost trimise echipaje de prim ajutor…

- Clipe de groaza pentru un sofer luni, 13 iunie, la statia de taxare de la Giurgeni. Din cauza unei defectiuni la motor, masina pe care o conducea a fost cuprinsa de flacari. Din fericire, nimeni nu a fost ranit.

- In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in statiunea Venus, sub pod. Din primele informatii este vorba despre un incendiu auto. La locul evenimentului au fost trimise Sectia Mangalia cu 1 ASAS si SMURD B2. Interventia se afla in desfasurare.…

- Un canadian din Vancouver, proprietarul unui Tesla Model Y, a trait o experienta inspaimantatoare, fiind la un pas de moarte. In timp ce stationa la un semafor, masina sa electrica a luat foc din senin. Soferul a ramas blocat in interior pentru cateva momente si doar datorita prezentei de spirit a reusit…

- FOTO: Mașina cuprinsa de flacari pe autostrada A1 Sebeș-Sibiu. Pompierii intervin cu doua autospeciale O mașina a fost cuprinsa de flacari pe autostrada A1 Sebeș-Sibiu, in zona Cristian, la ieșire din tunel. Pompierii intervin cu doua autospeciale de stingere. Potrivit ISU Sibiu, incendiul a fost semnalat…

- Imagini de coșmar au fost observate in Targu Jiu, in plina zi, atunci cand o mașina a luat foc instant. Din pacate, flacarile s-au extins rapid in zona motorului,iar oamenii din zona au incercat sa intervina cu extinctoarele din dotare. Din pacate, incercarile au eșuat, fiind nevoie de intervenția pompierilor.…