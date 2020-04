Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Braziliei, Jair Messias Bolsonaro, spune ca acest nou coronavirus este „un truc mediatic”, iar boala este, de fapt, „puțina gripa”, intr-un interviu acordat in exclusivitate postului de televiziune R7. Bolsonaro acuza presa și inamicii politici de manipulare, pentru a se apara de criticile…

- Sfaturi utile de la Organizatia Mondiala a Sanatatii. In perioada actuala, notiunile „coronavirus” si „COVIT – 19” [1] fac parte din limbajul zilnic al fiecarui cetatean. Pentru numeroase persoane este neclar atat sensul și continutul acestor notiuni, cat și deosebirea dintre acestea. Acest articol…

- Cercetatori americani si britanici au concluzionat, in urma unui studiu, ca este nevoie de cinci zile, in medie, pentru ca oamenii sa aiba simptome de imbolnavire cu Covid-19, relateaza BBC. Boala Covid-19, care poate cauza febra, tuse si probleme respiratorii, s-a raspandit in peste 100 de…

- Coronavirusul poate ramane in corpul persoanei vindecate timp de cateva saptamani, a demonstrat un studiu efectuat in China, potrivit livescience.com. In aceste condiții, cercetatorii iși pun problema daca pacienții mai pot raspandi periculosul virus.Un studiu efectuat in China a aratat ca noul coronavirus…

- Directia de Sanatate Publica (DSP) Suceava a transmis, ieri, o serie de recomandari pentru prevenirea infectarii cu noul coronavirus din China (2019-nCOV).Directorul executiv al DSP Suceava, dr. Liliana Gradinariu, a precizat, intr-un comunicat de presa, ca este vorba despre recomandarile standard ...

- Un nou virus care provoaca pneumonie a fost de curand identificat in China. Mai multe cazuri de persoane care au contactat acest virus, un tip de coronavirus, s-au inregistrat in China, dar și in alte țari . Recent, au fost anunțate cazuri cu aceeași infecția in Statele Unite, Thailanda, Australia,…

- Un nou virus periculos care a aparut in China se raspandește rapid in intreaga lume. Coronavirusul ucide in fiecare zi zeci de persoane, iar in China situația este atat de grava incat oamenii cad pe strada. Numarul de persoane infectate cu acest virus a trecut de 2.000. Ce este coronavirusul Potrivit…

- Noul coronavirus care a infectat aproape 2.000 de oameni este contagios in perioada sa de incubatie, inainte ca simptomele sa apara, astfel fiind mai dificila de oprit raspandirea lui, potrivit oficialilor chinezi.