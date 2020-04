Stiri pe aceeasi tema

- Vestul țarii inregistra luni la pranz aproape o mie de cazuri de imbolnavire cu COVID-19. In cele patru județe -Timiș, Arad, Hunedoara și Caraș-Severin... The post Dimensiunea unei tragedii: un sfert dintre decesele cauzate de coronavirus in Romania s-au inregistrat in vestul țarii appeared first on…

- Patru noi decese ale unor pacienți infectați cu coronavirus au fost anunțate, astazi, de Grupul de Comunicare Strategica. Numarul deceselor din Romania a ajuns la 318. Deces 315 Barbat, 62 ani din județul Mureș. Contact caz confirmat. Internat in Spitalul Clinic Județean Targu Mureș – Pneumologie in…

- Acțiune in forța a celor de la ABA (Administrația Bazinala de Apa) Banat. Reprezentanții instituției vor igieniza, saptamana viitoare, canalul Bega, raul Timiș, Barzava, Sebeș și Cerna. Scopul principal al acțiunii care va fi derulata de ABA Banat este acela de a indeparta depozitele necontrolate de…

- Un barbat de 77 de ani, din Hunedoara, este al 47-lea deces pe teritoriul Romaniei din cauza complicațiilor provocate de coronavirus. Pacientul suferea și de cardiopatie ischiemica. Grupul de Comunicare Strategica a anunțat ca un barbat de 77 de ani, din județul Hunedoara este al 47-lea deces din Romania,…

- Autoritațile au conformat, azi noapte, alte șapte cazuri noi de COVID 19. Caz 89 – femeia de 49 de ani a venit din Italia pe data de 10 martie și se afla in autoizolare cand a fost confirmata cu COVID-19. Caz 90 – Femeie, 64 de ani din Neamț, venita din Italia in 09.03 confirmata in […] Articolul Coronavirus…

- Crima odioasa s-a petrecut la o ferma in apropiere de localitatea de frontiera Turnu.Un barbat care lucra la o ferma din apropierea... The post Crima care cutremura vestul tarii! Barbat omorat in bataie de indivizi necunoscuti! appeared first on Renasterea banateana .

- Spaima in randul persoanelor care locuiesc in nordul Italiei, in zonele aflate in carantina din cauza coronavirus. O romanca in varsta de 31 de ani, din județul Hunedoara, stabilita in Italia impreuna cu familia, ne-a trimis mai multe fotografii in care se pot observa cum rafturile magazinelor au fost…

- Accident rutier, azi-dimineața, produs de un barbat baut, pe un drum din Timiș. O persoana a fost ranita și transportata la spital, in urma coliziunii dintre doua autoturisme. Incidentul a avut loc pe DJ 684, in apropiere de localitatea Curtea. Un șofer in varsta de 54 de ani nu s-a oprit la intersecția…