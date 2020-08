Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Alexandr Lukașenko neaga acuzațiile opoziției potrivit carora a fraudat alegerile din 9 august. El spune ca protestatarii sunt finanțați de Vest și acuza NATO ca mobilizeaza forțe la granița Belarusului, acuzație pe care aliații o neaga. Femeile au participat la ceea ce ele au…

- Mii de femei cu flori, steaguri și baloane in maini au ieșit sambata in capitala Belarusului, Minsk, pentru a-i cere președintelui Alexandr Lukașenko sa faca un pas in spate, relateaza Reuters, citata de Hotnews.ro.Femeile au participat la ceea ce ele au numit marșul solidaritații, cerandu-i lui Lukașenko…

- Primul lider al Belarusului independent care a ajutat la monitorizarea ruperii URSS a spus, duminica, ca președintele Alexandr Lukașenko este puternic zguduit de cea mai mare încercare de înlaturare a sa de la putere în 26 de ani, dar ca acesta reușește sa reziste cu sprijinul Kremlinului,…

- Kremlinul a precizat in acelasi comunicat ca asupra Belarusului se aplica presiune externa, dar nu a mentionat cine face acest lucru. Sustinatorii lui Lukasenko s-au adunat in centrul Minskului pentru prima data de la alegeri pentru a-si exprima sprijinul fata de el in conditii de securitate sporita,…

- Pe site-urile de socializare din Belarus a fost publicata prima inregistrare video in care apare primul protestatar ucis pe 10 august, la Minsk, la o zi dupa ce Alexander Lukașenko a fost reales președinte, intr-un scrutin controversat și marcat apoi de proteste violente de strada.Alexander Taraikovsky,…

- Germania, care detine in prezent Presedintia Consiliului UE, a propus luni Uniunii Europene sa analizeze posibilitatea de a impune noi sanctiuni asupra Belarusului, dupa scrutinul prezidential si actiunile de reprimare, informeaza agentia de presa Reuters potrivit Mediafax.Uniunea Europeana…

- Confruntarile violente de pe strazile din Minsk, Belarus, dintre protestatari si fortele de ordine, din noaptea din 9 august spre 10 august, s-au soldat cu moartea unui manifestant, zeci de raniti si peste 200 de persoane retinute.

- Cel putin patru oameni, intre care un adolescent, au fost ucisi si zece au fost raniti de fortele de ordine din Sierra Leone care au deschis focul asupra unei multimi din Makeni ce protesta fata de mutarea unui generator electric in alt oras, relateaza Reuters.Sute de persoane s-au adunat…