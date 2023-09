Stiri pe aceeasi tema

- Un scandal de proporții zguduie județul Vaslui dupa ce Dumitru Buzatu, cunoscut baron al PSD Vaslui, a fost prins in flagrant de catre DNA in timp ce lua o șpaga in valoare de 1,25 milioane de lei. Acest eveniment a pus sub lumina reflectoarelor nu doar fapta in sine, ci și imensa avere deținuta de…

