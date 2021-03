Stiri pe aceeasi tema

- Regina Elisabeta a II-a va „ignora” mult-asteptatul interviu luat de Oprah Winfrey printului Harry si sotiei sale Meghan. Sunday Times a relatat ca regina nu va urmari interviul, calificat drept un „circ” de catre consilierii regali, ci se va concentra pe problemele nationale, informeaza Agerpres.

- Intr-o perioada dificila pentru casa regala britanica, Regina Elisabeta a II-a si-a gasit alinare in compania altor doi caini corgi, rasa ei preferata de peste 75 de ani, dupa cum a anunțat The The Sun. Potrivit acestui tabloid, cei doi caini ii tin companie de cateva saptamani reginei Elisabeta a II-a,…

- Meghan Markle a ales o ținuta speciala pentru interviul incendiar cu Oprah Winfrey. sotia printului Harry a vrut sa-i aduca un omagiu Printesei Diana, decedata intr-un accident de masina in 1997. Ducesa de Sussex a ales sa poarte o rochie lunga semnata Armani, in valoare de 3.300 de lire sterline,...…

- Printul Harry, care a socat Marea Britanie anul trecut cand el si sotia sa Meghan au anuntat ca renunta la atributiile regale, i-a declarat celebrei realizatoare de televiziune americane Oprah Winfrey ca se temea de faptul ca istoria s-ar putea repeta, relateaza luni Reuters, potrivit AGERPRES.…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii va aparea, alaturi de alti membri de rang inalt din familia regala britanica, intr-o emisiune de televiziune dedicata Commonwealth-ului, difuzata in aceeasi zi cu interviul realizat de celebra realizatoare Oprah Winfrey cu printul Harry si sotia sa, Meghan,…

