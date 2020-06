Stiri pe aceeasi tema

- O statuie a fostului rege Leopold al II-lea, o figura controversata din istoria coloniala a Belgiei, a fost înlaturata dintr-o piața din Anvers pentru a fi pastrata în depozitul unui muzeu local, au relatat mai multe surse pentru AFP.Decizia vine dupa ce în weekend câteva…

- Primarul Londrei, Sadiq Khan, a ordonat verificarea tuturor statuilor si numelor de strazi din capitala britanica, dupa ce protestatarii impotriva rasismului au daramat monumentul unui negustor de sclavi, informeaza Reuters marti. Duminica, in contextul valului de proteste dupa uciderea…

- Statuia unui negustor de sclavi din Bristol, Edward Colston, a fost doborata și aruncata in port in a doua zi de proteste antirasism in Marea Britanie, potrivit BBC. Statuia de bronz ridicata in 1895 pe o strada care ii poarta numele a fost smulsa de pe piedestal cu ajutorul unor corzi.Ulterior, unul…

