- Autoritatile din Marea Britanie au criticat dur interviul celor doua persoane care „seamana cu suspectii” in cazul Skripal, aparut pe un post de televiziune rusesc, catalogandu-l drept o „insulta la adresa inteligentei publicului” si „un fals”, relateaza Reuters.

- Marea Britanie a ințeles ca cei doi ruși care au oferit interviu postului rusesc de televiziune RT, sunt ofițeri de informații militari ruși, pe care poliția britanica ii suspecteaza de otravirea din Salisbury, a declarat joi secretarul de presa al Ministerului britanic de Externe, potrivit Reuters.…

- Vladimir Putin a declarat ca cei doi cetateni rusi acuzati de Marea Britanie ca ar fi autorii atacului neurotoxic in cazul Skripal au fost identificati, acestia fiind civili, nu criminali, scrie The Guardian.

- Politia din Marea Britanie a numit doi suspecti rusi in cazul otravirii lui Serghei Skripal si Iuliei Skripal cu Noviciok, in luna martie, in Salisbury. Politistii si procurorii au facut anuntul miercuri,...

- Guvernul danez a pus deoparte 700 de milioane de coroane daneze (aproximativ 94 de milioane de euro) in proiectul sau de buget pentru anul 2019, pentru a face fata unor potentialele costuri pe care le-ar presupune un 'Brexit dur', adica o iesire a Marii Britanii din UE fara niciun acord cu blocul…

- Ambasada a comentat dupa ce doi britanici au fost gasiti in stare critica ca urmare a ceea ce se considera a fi fost un contact intamplator cu otrava, dupa un atac asupra fostului spion rus Serghei Skripal si fiicei sale, Iulia, comis la Salisbury in martie. Autoritatile britanice nu au acuzat…

- Presa britanica a oferit primele detalii despre cine sunt cei doi oameni otraviti in Marea Britanie. Este vorba despre un barbat si o femeie, identificati de apropiati ca fiind doi britanici: Charlie Rowley (45 de ani) si Dawn Sturgess (44 de ani).

- Doua persoane au fost spitalizate in stare critica la spitalul din Salisbury (sudul Angliei), dupa ce au fost expuse unei „substante necunoscute" la Amesbury, la cativa kilometri de locul unde fostul spion rus Serghei Skripal si fiica sa au fost victimele unei tentative de otravire in luna martie, informeaza…