Stiri pe aceeasi tema

- Risc ridicat de avalanse in Muntii Fagaras, la Balea Lac Foto: Adriana Tudose / RRA În Muntii Fagaras, la Bâlea Lac, stratul de zapada a depasit 2 metri si este cel mai consistent din tara, iar riscul de producere a avalanselor se mentine ridicat, la nivelul 4 pe o scara de la…

- Un filmulet cu doi politisti care reactioneaza "altfel" cand sunt chemati sa dea o amenda intr-un parc din Sibiu a strans in cateva ore mii de vizualizari. Cel care a facut publice imaginile este un politist din Slatina.

- Teatrul pentru Copii si Tineret "Gong" Sibiu prezinta in acest inceput de an spectacolele "Hermann viseaza" in regia Elizei Pauna si "Cel mai mare Gulliver" in regia lui Alexandru Dabija, prima reprezentatie cu public urmand sa aiba loc vineri, de la ora 18,00. "Suntem entuziasmati sa…

- Teatrul pentru Copii si Tineret "Gong" Sibiu prezinta joi, 24 decembrie, premiera spectacolului "Alba ca Zapada si cei sapte pitici" dupa Fratii Grimm, dupa 20 de ani de absenta a acestuia din repertoriu, informeaza un comunicat de presa remis AGERPRES. "Titlul acesta nu a mai fost prezentat pe scena…

- Claudiu Keșeru s-a consolat amar dupa golul inutil din meciul Ludogoreț - Tottenham, 1-3: „Cel mai important e sa simți c-ai dat totul pe teren, chiar daca la final ceea ce se intampla e diferit”. Claudiu Keșeru a marcat primul gol in actuala ediție a Ligii Europa, dar reușita din minutul 50 n-a fost…

- Doi copii de 9 si 10 ani, din Panciu, sunt cercetati de procurori pentru infractiunea de schingiuire a animalelor dupa ce in spatiul public a aparut o filmare in care cei doi lovesc un caine, a informat, vineri, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea, potrivit Agerpres.Citește mai…

- Biblioteca Judeean Panait Istrati Brila Secia de Împrumut pentru Copii.Ludoteca în parteneriat cu Inspectoratul colar Judeean Brila lanseaz concursul de desene i eseuri cu tema Oraul meu oraul tu ediia a VIIa.De mai bine de 6 ani Oraul meu oraul tu reuete s promoveze valorile locale prin ...

- In județul Sibiu, de la debutul pandemiei și pana in prezent au fost confirmate pozitiv in urma testarii SARS CoV-2, 3927 de persoane, dintre care 3712 adulți. De la ultima raportare, au fost confirmați pozitiv, in județ, nu mai puțin de 14 copii. Astfel, s-a ajuns, din pacate, la un total de 215…