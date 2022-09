Antena 3 a difuzat, marți, o noua inregistrare de la școala de vara a Tineretului Național Liberal, unde viitoarea generație de PNL-iști canta sloganuri vulgare impotriva PSD-iștilor cu care se afla la guvernare. „Ale, ale, ale / Cine e cu PeSeDe / Sa le f***m mamele!”, canta tinerii din PNL, potrivit filmarilor. Anterior, in spațiul public au aparut imagini de la aceeași petrecere in care tinerii liberali strigau „PSD, m***e PSD”. Șefa TNL și-a cerut scuze, iar liderul PNL a cerut identificarea membrilor de partid implicați in scandarile vulgare, in vederea sancționarii acestora. https://www.facebook.com/watch/?v=654778732980496…