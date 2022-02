Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe mormane de deseuri contaminate cu hidrocarburi provenite din exploatari petroliere au aparut pe terenuri private din zona orasului Moreni din judetul Dambovita. Garda Nationala de Mediu a anunțat, miercuri ca a demarat verificari cu privire la acest caz. „La Moreni, in judetul Dambovita s-au…

- Sute de salariati ai HS Timber Production au marsaluit, joi dupa amiaza, in semn de protest fata de decizia de inchidere a fabricii de panouri de lemn masiv din Siret, care in prezent prelucreaza cherestea de la fabrica din Radauti, detinuta de compania austriaca. Muncitorii s-au incolonat in fata…

- „Fac acest video pentru Daniel Bodnar. Sa știi ca garda forestiera a fost la noi. Ti-ai facut de lucru cu țiganii de acu, Danieluț. De acu n-ai sa te mai prind pe picioare. N-ai sa mai poți manca cu mainile! Iți promit eu ca iți rup picioarele”, au fost amenințarile primite de acesta.Barbatul a fost…

- Activistul de mediu Daniel Bodnar a postat pe Facebook un clip video in care este amenintat de un barbat din Vicovu de Sus. Ulterior, barbatul a fost identificat și reținut pentru 24 de ore, relateaza news.ro Dupa o serie de injuratori, se aude in filmare cu barbatul ii spune: ”Ti-ai facut de lucru…

- Printre sucevenii infectați cu SARS-CoV-2 se afla, in aceste zile, și multe cadre medicale din spitale. In spitalele din Suceava, Radauți, Campulung Moldovenesc, Gura Humorului și Siret sunt 88 de angajați infectați și 6 in carantina, contacți direcți ai unor persoane pozitive. Cele mai multe ...

- Comuna cu cea mai mare rata de infectare din Romania se afla in județul Cluj. Este vorba despre localitatea Ciurile, unde, luni, a fost raportata o incidența de 14,05 la mie. Orașul cu cea mai mare rata de infectare este Radauți, județul Suceava, adica 5,49 la mia de locuitori. Comuna Ciurila din județul…

- "Ma bucur intotdeauna sa fiu alaturi de teleormaneni. Sunt oameni calzi, buni, muncitori și sufletiști. De data asta, insa, mi s-a strans inima auzindu-i… Se simt abandonați, lipsiți de speranța, impovarați de greutați. Iși duc traiul de pe o zi pe alta, la fel ca majoritatea romanilor. Capul sus, oameni…

- Primarul municipiului Radauți, Bogdan Loghin, a transmis un mesaj de Ziua Bucovinei aratand ca pe 28 noiembrie ”nu serbam doar un ținut binecuvantat de Dumnezeu. Inainte de toate, Bucovina nu este un loc, ci o stare de spirit, ce naște tradiție, cultura și spiritualitate”. ”Azi, 28 noiembrie 2021, nu…