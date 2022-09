Stiri pe aceeasi tema

- Rusia și Ucraina s-au acuzat, duminica, reciproc, ca au provocat luptele din Herson, dupa ce o inregistrare video a aratat ciocniri care au avut loc in seara precedenta in centrul orașului ucrainean ocupat de forțele ruse, relateaza agenția France Presse, citata de The Moscow Times . ? A "counter-terrorist…

- O clinica de familie și o linie electrica din centrul orașului Mykolaiv, au fost lovite de ruși, a declarat primarul orașului pe Telegram duminica dimineața (4 septembrie). Departamentul de pediatrie al clinicii de familie a fost parțial distrus și acum nu mai poate trata copii. Dulapurile care conțineau…

- Primarul pro-ucrainean din Melitopol, oras ocupat temporar de rusi, anunta ca forțele rezistenței locale au atacat sediul partidului pro-Kremlin „Rusia Unita”, potrivit Korrespondent, citat de Rador. „Exista declarații concrete conform carora a fost anunțata o vanatoare impotriva tuturor celor implicați…

- Marina Ovsiannikova, jurnalista din Rusia care a intrerupt in direct jurnalul unui post de televiziune de stat in timp ce tinea un afis anti-razboi, a fost reținuta miercuri si este cercetata pentru ca a „discreditat” armata lui Putin și pentru ca „a difuzat informatii false” despre fortele rusesti,…

- In videoclip se vede momentul distrugerii masinii in care se aflau doi colaboratori ucraineni ai rusilor din orasul Herson, care au acceptat sa coopereze cu administratia de ocupatie controlata de Moscova. A collaborationist police patrol is ambushed by a roadside bomb, in Russian occupied Kherson.…

- Cel puțin 17 persoane au fost ucise și 30, ranite, in urma unor atacuri care au vizat vineri dimineața un bloc cu apartamente și un centru de recreere din orașul Odesa, port la Marea Neagra, anunța oficialii ucraineani, citați de The Guardian . In imaginile publicate pe rețelele sociale se vede cum…

- Primele lovituri trase de ucraineni cu sistemele HIMARS (High-Mobility Artillery Rocket System), furnizate de SUA: o baza ruseasca in Donetk a fost serios afectata. *Reportedly* one of the first victims of US-supplied Ukrainian M142 HIMARS MRLs, a Russian base in Donbas after being struck by HIMARS’s…

- Autoritațile ucrainene au reținut un oficial guvernamental de rang inalt și un lider din domeniul afacerilor suspectați ca ar face parte dintr-o presupusa rețea de spionaj rusa, a anunțat marți Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU), potrivit Reuters . SBU nu le-a dat numele celor doi suspecți, dar…